НАБУ завершило розслідування у справі експосадовця ГПУ Щербини

НАБУ відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.

Національне антикорупційне бюро України завершило розслідування за підозрою ексначальника Головного слідчого управління ГПУ Ігоря Щербини, викритого на шахрайстві та підбурюванні до надання $150 тис. неправомірної вигоди ексдиректору Державного бюро розслідувань Роману Трубі.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

"22 вересня 2020 року стороні захисту відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 1 ст. 263 КК України", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що колишній посадовець ГПУ разом із іншою особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, розробили план дій, за яким спланували отримати від столичного забудовника $150 тис. за закриття кримінального провадження, що розслідується територіальним управлінням ДБР. Вказані кошти начебто мали передаватися директору ДБР, однак такого наміру у експрацівника прокуратури не було.

"Особу затримали після отримання першого траншу у 75 тис. дол. США з обумовлених 150 тис. дол. США. Цього ж дня учаснику злочину повідомили про підозру", - заявили в НАБУ.

Нагадаємо, у грудні 2019 Вищий антикорупційний суд взяв під варту ексначальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Ігоря Щербину з альтернативою у 2 млн 130 тис грн застави. Його спільника – підприємця Валентина Шевченка суд також арештував із заставою в майже 600 тис грн.

Щербина та Шевченко були затримані після передачі останньому хабара для закриття кримінального провадження у Державному бюро розслідувань – якраз напередодні фінального голосування у парламенті щодо змін до Закону про ДБР.

У матеріалах справи є також прізвище директора ДБР Романа Труби. Щоправда, доказів того, що він знав про домовленості Шевченка і Щербини, у слідства на цей момент не було.