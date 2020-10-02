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У Києві біля залізничного вокзалу сталася стрілянина

У результаті інциденту постраждала жінка, однак від госпіталізації вона відмовилася.

У Києві біля залізничного вокзалу сталася стрілянина

У Києві біля центрального залізничного вокзалу виникла стрілянина. Унаслідок конфлікту жінка отримала незначне тілесне ушкодження.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції Києва.

"Сьогодні близько 11-ї години до київської поліції надійшла інформація про начебто стрілянину на площі Вокзальній. За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група та представники інших профільних служб поліції. Попередньо встановлено, що біля одного з кіосків знаходилася група у складі трьох осіб. Між жінкою та чоловіком виник словесний конфлікт, у ході якого останній здійснив постріл у бік знайомої з пневматичного пістолета", - йдеться в повідомленні.

Потерпіла отримала незначне ушкодження ноги, при цьому від допомоги лікарів вона відмовилася. Більше ніхто не постраждав.

Зараз правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

Разом з тим "Київ Оперативний" повідомляє, що біля вокзалу стався конфлікт між двома групами чоловіків. Учасники бійки погрожували одні одним пістолетами.

"Коли виходиш зі станції метро "Вокзальна" з правого боку є два МАФи, за якими постійно збирається "місцевий колорит". Вони щось не поділили між собою і почали битися. Під час бійки хтось дістав пістолет. З нього ніхто не стріляв, але всі його вихоплювали і погрожували один одному", - йдеться в повідомленні.

Щоб зупинити конфлікт, правоохоронці застосували силу і газові балончики. Коли побачили пістолет - викликали співробітників слідчо-оперативної групи.

Нагадаємо, у вересні в торговельно-розважальному центрі на проспекті Оболонському Києва сталася стрілянина, в результаті якої чоловік отримав вогнепальне поранення.

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