У Києві ще 477 людей захворіли на коронавірус

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 23 602.

За минулу добу в Києві ще 477 людей захворіли на коронавірус, 10 випадків - летальні.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 23 602. Захворіли:

251 жінка віком від 19 до 82 років

168 чоловіків віком від 18 до 83 рокiв

10 дівчаток від 1 до 17 років та 18 хлопчиків від 1 до 17 років.

Захворіли також 28 медиків", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби від коронавірусу померло 10 киян. Усього COVID-19 забрав життя 401 мешканця столиці.

До лікарень столиці госпіталізували 45 пацієнтів. Решта – на самоізоляції під контролем лікарів.

Збільшилась кількість тих, хто одужав. За минулу добу - 312 людей. Усього коронавірус подолали 7 253 мешканці Києва.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, число нових випадків ковіду в Україні перевищило 4,5 тисячі за добу. 1 жовтня коронавірус підтвердили в 4 633 українців.