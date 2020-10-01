У голови "Слуги народу" Корнієнка виявили коронавірус

Зараз його стан стабільний, він отримує необхідне лікування, показань до госпіталізації немає.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що у нього діагностували коронавірус COVID-19.

Про це він повідомив у Facebook.

"На жаль, коронавірусна інфекція не оминула і мене", - повідомив Корнієнко.

Він зазначив, що не має симптомів хвороби, крім підвищеної температури. Відразу після її підвищення він пройшов два тестування, які не підтвердили наявність хвороби.

За словами Корнієнка, зараз його стан стабільний, він отримує необхідне лікування, показань до госпіталізації немає. Він також припустив, що захворювання могло стати наслідком неналежного дотримання ним заходів безпеки.

"Не буду говорити за всіх, але я, чесно кажучи, грішив і порушенням маскового режиму, і нехтуванням санітайзером та рукавичками", - зазначив депутат.

Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада України засідатиме лише один день через спалах коронавірусу серед депутатів.