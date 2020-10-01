У Києві посилюють профілактику від захворювань на грип та ГРВІ

Медиків та вихованців і працівників дитбудинків мають вакцинувати від грипу.

Київська міська державна адміністрації, відповідно до розпорядженням № 1526, доручила профільним департаментам забезпечити профілактичні заходи для попередження росту захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Про цей йдеться на сайті КМДА.

Зокрема, від Департаменту охорони здоров’я имагається створити в комунальних медичних закладах необхідний запас противірусних, лікувальних препаратів, антисептичних та дезінфікуючих засобів, засобів індивідуального захисту медпрацівників. Провести підвищення кваліфікації медичних працівників із питань діагностики, лікування та профілактики захворюваності на грип і ГРВІ. Забезпечити збір інформації про захворюваність на грип та ГРВІ, кількість госпіталізованих осіб для передачі відповідних даних до державної установи «Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України».

Департамент освіти і науки має подбати про вологе прибирання та дезінфекцію приміщень і обладнання в школах і дитсадках наприкінці робочого дня або зміни. Також районні держадміністрації там мають слідкувати за підтриманням необхідного температурного режиму в дитячих, освітніх, лікувально-профілактичних установах, житлових приміщеннях тощо.

У пасажирському транспорті також мають забезпечити вологе прибирання після закінчення робочої зміни. Машинам з несправною опалювальною системою заборонять виходити на лінію.

Окрім того, профільні сруктури мають провести щеплення від грипу медичним працівникам, що надають первинну та екстрену медичну допомогу, працівникам приймальних відділень закладів охорони здоров’я, працівникам і вихованцям дитячих будинків.

За даними Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України», протягом епідемічного сезону 2019-2020 років в Україні зареєстровано 4,9 млн випадків захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Серед захворілих – 65,3% діти віком до 17 років. Було зареєстровано 71 летальний випадок. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу.