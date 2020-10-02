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У світі - 34,4 мільйона випадків коронавірусу

Україна перебуває на 25 місці серед країн світу за кількістю зафіксованих випадків коронавірусу.

У світі - 34,4 мільйона випадків коронавірусу
Фото: EPA/UPG

Станом на 2 жовтня у світі зафіксували 34 481 663 випадки коронавірусу, з них 1 027 653 - летальні.

Про це свідчать дані Worldometer.

Найбільше людей захворіло у США - 7 494 671. В Індії - 6 394 068, а у Бразилії - 4 849 229 випадків.

Усього у світі від COVID-19 вилікувалося 25 670 610 людей.

Україна перебуває на 25 місці серед країн світу за кількістю зафіксованих випадків коронавірусу.

Нагадаємо, сьогодні число нових випадків ковіду в Україні перевищило 4,5 тисячі за добу. 1 жовтня коронавірус підтвердили в 4 633 українців.

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