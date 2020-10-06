Столичні слідчі повідомили про підозру стоматологу, внаслідок дій якого загинула жінка

У Києві поліцейські повідомили про підозру стоматологу, внаслідок дій якого у 2018 році загинула 48-річна жінка.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

У серпні 2018 року до Подільського управління поліції надійшла інформація про смерть жінки у приміщенні стоматологічного центру на вулиці Воздвиженській.

"Стоматолог нам пояснив, що зробив пацієнтці три ін’єкції препарату для місцевої анестезії. Однак через деякий час пацієнтка втратила свідомість і в неї почалися судоми. Також встановлено, що замість введення необхідних медичних препаратів, лікар розпочав проведення серцево-легеневої реанімації та штучне дихання, які провів із порушенням клінічного протоколу та стандартів надання медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Протягом досудового розслідування було встановлено, що під час дії анестезії в жінки виникла анафілактоїдна реакція, яка свідчила про виникнення загрозливого стану для її життя, а відтак вона потребувала спеціалізованої медичної допомоги.

Працівники швидкої допомоги, які згодом приїхали на виклик, почали надавати екстрену допомогу, але лише через 30 хвилин після виникнення загрозливого стану, у результаті чого жінка померла.

Лікарю повідомлено про підозру за ч.1 ст. 140 Кримінального кодексу (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, а також про відсторонення чоловіка від виконання ним лікарської діяльності.

Нагадаємо, 2017 року в Маріуполі за рішенням суду закрили стоматологічний кабінет у приватній клініці, де померла дитина двох з половиною років. Після огляду дворічного хлопчика лікар вирішив поводити процедури під загальним наркозом, однак незабаром дитині стало погано. Фахівцям клініки і викликаної швидкої не вдалося реанімувати його на місці. Лікарі клініки, куди госпіталізували дитину, лише констатували її смерть.