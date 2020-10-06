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Столичні слідчі повідомили про підозру стоматологу, внаслідок дій якого загинула жінка

Лікар зробив пацієнтці ін’єкції анестезії, після чого їй стало зле. 

Столичні слідчі повідомили про підозру стоматологу, внаслідок дій якого загинула жінка
Архивне фото
Фото: www.facebook.com/kvs.gov.ua

У Києві поліцейські повідомили про підозру стоматологу, внаслідок дій якого у 2018 році загинула 48-річна жінка.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

У серпні 2018 року до Подільського управління поліції надійшла інформація про смерть жінки у приміщенні стоматологічного центру на вулиці Воздвиженській.

"Стоматолог нам пояснив, що зробив пацієнтці три ін’єкції препарату для місцевої анестезії. Однак через деякий час пацієнтка втратила свідомість і в неї почалися судоми. Також встановлено, що замість введення необхідних медичних препаратів, лікар розпочав проведення серцево-легеневої реанімації та штучне дихання, які провів із порушенням клінічного протоколу та стандартів надання медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Протягом досудового розслідування було встановлено, що під час дії анестезії в жінки виникла анафілактоїдна реакція, яка свідчила про виникнення загрозливого стану для її життя, а відтак вона потребувала спеціалізованої медичної допомоги.

Працівники швидкої допомоги, які згодом приїхали на виклик, почали надавати екстрену допомогу, але лише через 30 хвилин після виникнення загрозливого стану, у результаті чого жінка померла.

Лікарю повідомлено про підозру за ч.1 ст. 140 Кримінального кодексу (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.  Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, а також про відсторонення чоловіка від виконання ним лікарської діяльності.

Нагадаємо, 2017 року в Маріуполі за рішенням суду закрили стоматологічний кабінет у приватній клініці, де померла дитина двох з половиною років. Після огляду дворічного хлопчика лікар вирішив поводити процедури під загальним наркозом, однак незабаром дитині стало погано. Фахівцям клініки і викликаної швидкої не вдалося реанімувати його на місці. Лікарі клініки, куди госпіталізували дитину, лише констатували її смерть.

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