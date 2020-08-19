Фігурантам справи Шеремета Антоненкові та Кузьменко вручили обвинувальний акт

18 серпня правоохоронці вручили обвинувальні акти підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку. Захист Яни Дугарь від отримання документа відмовився.

Про це повідомив юрист Леонід Маслов.

"Сьогодні, 18 серпня, підозрюваним Андрію Антоненку, Яні Дугарь і Юлії Кузьменко вручено обвинувальний акт разом з реєстром матеріалів досудового розслідування. Це означає, що досудове розслідування закінчено і найближчими днями справа буде передана до Шевченківського районного суду міста Києва", - написав він у фейсбуці.

Маслов пояснив, що, відповідно до норм статті 314 КПК України, підготовче засідання призначається не пізніше п’яти днів з дня надходження обвинувального акта. Під час підготовчого засідання, зокрема, суд буде знов обирати запобіжний захід обвинуваченим.

"В цілому обвинувальний акт не містить жодних нових відомостей порівняно з новими підозрами, пред’явленими фігурантам 22 травня. Вони всі обвинувачуються в умисному вбивстві особливо небезпечним способом за попередньою змовою, пошкодженні майна, незаконному поводженні з вибухівкою", - додав юрист.

Нагадаємо, що журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016-го внаслідок вибуху машини. До грудня 2019-го в розслідуванні не називали підозрюваних в організації та виконанні вибуху. Однак 12 грудня підозрюваними у справі Шеремета правоохоронці назвали музиканта Андрія Антоненка, дитячого хірурга та волонтерку Юлією Кузьменко і медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь.

Організатором убивства слідство назвало музиканта Андрія Антоненка, захопленого "ультранаціоналістичними ідеями". Правоохоронці заявили, що чоловік культивує "велич арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної приналежності". До свого задуму він нібито залучив Юлію Кузьменко та Дугарь, а також ряд невстановлених осіб.

21 травня стало відомо, що підозрюваним у справі змінили підозри з організаторів на виконавців. З підозр зникли згадки про "ультранаціоналістичні ідеї" та "велич арійської раси", а організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб.

11 серпня Апеляційний суд відпустив підозрювану в убивстві Павла Шеремета волонтерку і лікарку Юлію Кузьменко під цілодобовий домашній арешт.

Андрія Антоненка суд залишив під вартою до 13 вересня.