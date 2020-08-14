НАБУ завершило розслідування щодо ексміністра інфраструктури Омеляна в справі про портові збори

Зліва -направо: Омелян та його адвокати Тарас Пошиванюк і Олександр Лисак

Національне антикорупційне бюро оголосило про завершення розслідування дій ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна в справі щодо зниження портових зборів.

За даними слідства, дії Омеляна призвели до недоотримання державним бюджетом 30,05 млн гривень. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

14 серпня Омелянові відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до суду.

"За даними слідства, колишній міністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас один із цих зборів — адміністративний — є дохідною частиною державного бюджету. Тож змінити його розмір могла лише Верховна Рада, а не міністр. До того ж, Міністерство фінансів України виступало проти зменшення всіх портових зборів, з-поміж іншого, наголошуючи на тому, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів у державний бюджет. Про це Мінфін неодноразово інформував міністра інфраструктури", - заявили в НАБУ.

У Бюро також повідомили, що рішення Володимира Омеляна про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн грн: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн. Ці дані підтверджені Держаудитслужбою та судовою експертизою. Згодом Міністерство інфраструктури визнало, що наказ про зменшення зборів не досяг поставленої мети.

Нагадаємо, що у вересні 2017 року Кабмін вирішив знизити ставки портових зборів, починаючи з 1 січня 2018. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду. Воно аргументувалося бажанням підвищити вантажообіг.

У грудні 2017 Омелян підписав наказ про встановлення коефіцієнту 0,8 до ставок портових зборів. Він був узгоджений з на той момент першим віцепрем'єр-міністром Степаном Кубівим і головою Державної регуляторної служби Ксенією Ляпіною.

У 2020 ВАКС зобов'язав НАБУ почати розслідування банкрутства Бердянського морпорту. У скарзі йшлося, що Бердянський антикорупційний центр подав у НАБУ заяву щодо нібито злочинних дій Омеляна та інших чиновників Міністерства інфраструктури.

Сам Омелян, коментуючи провадження проти себе, називав його політичним.