Шевченківський районний суд м. Києва визнав Олександра Кольченка винним у дрібному хуліганстві під час акції протесту під посольством Білорусі.

Фото: Макс Требухов

Суд призначив Кольченкові 40 годин громадських робіт, пишуть Ґрати.

10 серпня Кольченко брав участь в акції біля посольства Білорусі в Києві. Один з анархістів дістав курячі яйця. Поліція вирішила, що він хоче жбурнути їх у посольство, і затримала активіста. Його соратники спробували перешкодити правоохоронцям. Між анархістами і поліцією зав'язалася бійка, після чого п'ятьох лівих активістів, включно з Кольченком, затримали.

На Кольченка і ще двох анархістів поліція склала протоколи про дрібне хуліганство і злісну непокору поліцейським (статті 173 і 185 Кодексу про адміністративні правопорушення).

Згідно з рапортом поліції, колишній політв’язень нецензурно висловлювався і хапав правоохоронців за одяг. Сам Олександр свою вину заперечує та обіцяє оскаржувати це рішення.

Справу за іншою статтею - злісна непокора поліції - також інкримінованою Олександрові, суд відправив на дооформлення через неякісно складені протоколи.

Нагадаємо, засуджений у Росії до 10 років позбавлення волі кримчанин Олександра Кольченко повернувся в Україну в рамках обміну утримуваними у вересні 2019 року. Кольченка затримали в Криму разом з режисером Олегом Сенцовим у травні 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів.