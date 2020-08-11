ЦВК припускає, що за певних умов вибори біля лінії зіткнення можуть відбутися

Відповідальність за визначення можливості проведення чи непроведення виборів на окремих територіях несуть компетентні органи, наділені відповідними повноваженнями.

У Центральній виборчій комісії заявляють, що перші місцеві вибори в 10 громадах Донецької та 8 Луганської областей усе ж можуть відбутися за певних умов. Про це заявив голова ЦВК Олег Діденко, повідомляє "Українська правда".

"Безпекова ситуація може змінитися, і якщо до початку виборчого процесу чергових місцевих виборів до Комісії надійдуть нові висновки Донецької та Луганської ВЦА щодо можливості проведення перших місцевих виборів у цих 18 громадах або в частині з них, то вибори там можуть відбутися навіть 25 жовтня 2020 року", - повідомив Діденко.

Комісія наголошує, що відповідальність за визначення можливості проведення чи непроведення виборів на окремих територіях несуть компетентні органи, які наділені відповідними повноваженнями.

За словами голови ЦВК, Комісія не має ні законодавчих повноважень, ні практичних можливостей перевірити реальний стан справ на цих територіях. При цьому зобов’язана забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян.

"Для цього повинні бути відповідні умови. Безпекові, насамперед. Адже не забуваймо, що найвищою цінністю є Людина, її життя і здоров’я. Також ми не маємо жодних підстав ставити під сумнів висновки, які надали обласні військово-цивільні адміністрації", - зауважив Діденко.

Нагадаємо, 30 липня ЦВК звернулася до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій - обласних військово-цивільних адміністрацій - стосовно висновків про можливості проведення в областях місцевих виборів 25 жовтня.

Центральна виборча комісія отримала від Донецької та Луганської військово-цивільних адміністрацій висновки щодо неможливості проведення місцевих виборів у 18 територіальних громадах біля лінії зіткнення.

Зазначимо, що на засіданні 8 серпня Центральна виборча комісія призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, 1441 перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів в усіх 24 областях України.