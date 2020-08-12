Піскун: "Генпрокурор має знати, що таке труп, як він розчленовується, як ріжеться, куди складається"

Радник генерального прокурора Святослав Піскун вважає призначення Юрія Луценка на посаду генпрокурора великою політичною помилкою, натомість вибір на користь Ірини Венедіктової вдалим. Про це Піскун розповів в інтерв'ю LB.ua.

"Луценко міг очолювати фракцію. І як державний діяч він міг би принести більше користі Україні, ніж генеральний прокурор без юридичної освіти, ще й з відсидкою", - зазначив радник чинного гепрокурора.

При цьому він акцентував на тому, що Луценко не є юристом та не мав відповідного досвіду.

"Я нічого не маю проти Юри, я його добре знаю. Ми в більш менш нормальних стосунках. Я, будучи генеральним прокурором, з ним працював, коли він був міністром. Ми їли з однієї чашки. Що я маю проти Юри? Я ж для користі держави говорю, що [генпрокурором] повинен бути юрист, вашу мать! Все, крапка. Він повинен знати, що таке кримінальна справа, обшук, що таке труп, як він розчленовується, як ріжеться, куди він складається, куди його вести після обстеження", - сказав Піскун.

Водночас він висловив впевненість, що Ірина Вередиктова, котра раніше працювала професором університу, розуміється на арештах та "розчленінці".

"Подивіться її біографію, вона в міліції працювала слідчим (за даними ЗМІ, Венедиктова - капітан міліції - ред.). У неї було багато трупів, розчленінка. [Вона] на цьому розуміється. Я ж з нею спілкувався", - заявив Піскун.