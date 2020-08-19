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Нове Київське СІЗО збудують на території Бориспільського виправного центру

У звільненій від в’язнів будівлі Лук’янівського СІЗО облаштують готель.

Нове Київське СІЗО збудують на території Бориспільского виправного центру.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Фото: facebook.com/Denis Malyuska

"Звичайна розвалюха у Бориспільській виправній колонії, за 20 хв. від Києва по Бориспільській трасі. Тут таких багато. На цьому місці будуть збудовані нові корпуси Київського слідчого ізолятора", - написав він у фейсбуці, додавши фото на тлі руїн.

За планами Мін’юсту, у новому слідчому ізоляторі "житимуть" в’язні однієї з будівель Лук’янівського СІЗО, яку перетворять на готель.

"За задумом, жителі «Катьки» (однієї з будівель Лук’янівського СІЗО) переїдуть сюди. А «Катька» стане готелем", - додав очільник Мін’юсту.

Нагадаємо, 4 серпня Мін’юст оголосив про старт "великого розпродажу в’язниць". Першим на продаж планують виставити Ірпінський виправний центр.

24 липня голова Мін'юсту Денис Малюська презентував послугу придбання подарункових сертифікатів на проживання у камерах СІЗО з покращеними умовами.

За тиждень міністерство заробило на платних камерах у СІЗО близько 379 тис. гривень. А в Запорізькому слідчому ізоляторі один в'язень викупив собі всі місця в платній камері.

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