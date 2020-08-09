Малюська анонсував продаж одеської колонії №51

Тюрму перестали використовувати після бунту ув'язнених у травні 2019 року.

Міністр юстиції Денис Малюська анонсував продаж Південної виправної колонії №51 в Одесі. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора під час запуску "Великого розпродажу в‘язниць" запитували, що буде наступним лотом після об’єкту у Коцюбинському? Відповідаємо: є одразу кілька майже готових лотів. Ось один із них: колонія №51, розташована у місті Одеса на Люстдорфській дорозі, 9", - написав Малюська.

Загальна площа земельної ділянки становить 5 983 га, площа будівель - 14 482 кв. м. Відстань від центру міста - 4 км, до моря - 3,5 км, зазначив міністр.

Малюська не назвав ціну об’єкта, але повідомив, що кошти від продажу скерують на розвиток нової в’язничної інфраструктури та до держбюджету.

Нагадаємо, у травні 2019 року в Одеській колонії №51 стався бунт ув’язнених, які протестували проти умов утримання. Частина приміщень згоріла. Мін'юст вирішив законсервувати колонію.

Великий розпродаж в'язниць Мін'юст оголосив 4 серпня. Першим на продаж виставлять Ірпінський виправний центр. Міністр вважає, що невдовзі тюрми втратять своє цільове призначення і будуть знищені.