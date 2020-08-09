Беларусь перед выбором. Что будет после 9 августа
Беларусь перед выбором. Что будет после 9 августа
21-річний син Віктора Павліка помер від раку
21-річний син Віктора Павліка помер від раку
Кабмін затвердив план протидії росту захворюваності на коронавірус
Кабмін затвердив план протидії росту захворюваності на коронавірус
Кличко попросив Bolt прибрати пункти прокату електросамокатів (оновлено)
Кличко попросив Bolt прибрати пункти прокату електросамокатів (оновлено)
У Польщі третій день поспіль фіксують антирекорди за кількістю нових хворих на ковід
У Польщі третій день поспіль фіксують антирекорди за кількістю нових хворих на ковід
США проти Коломойського та Боголюбова: подробиці справи
США проти Коломойського та Боголюбова: подробиці справи
Бейрут после взрыва. Что будет с Ливаном дальше
Бейрут после взрыва. Что будет с Ливаном дальше
«Ми все життя втратили». Як живуть потерпілі від вибуху на Позняках, що вже мусили б отримати нове житло
«Ми все життя втратили». Як живуть потерпілі від вибуху на Позняках, що вже мусили б отримати нове житло
Корінне населення арктичної зони Росії просить Ілона Маска бойкотувати "Норнікель"
Корінне населення арктичної зони Росії просить Ілона Маска бойкотувати "Норнікель"
ГоловнаСуспільствоЖиття

Малюська анонсував продаж одеської колонії №51

Тюрму перестали використовувати після бунту ув'язнених у травні 2019 року.

Малюська анонсував продаж одеської колонії №51
Фото: dumskaya.net

Міністр юстиції Денис Малюська анонсував продаж Південної виправної колонії №51 в Одесі. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора під час запуску "Великого розпродажу в‘язниць" запитували, що буде наступним лотом після об’єкту у Коцюбинському? Відповідаємо: є одразу кілька майже готових лотів. Ось один із них: колонія №51, розташована у місті Одеса на Люстдорфській дорозі, 9", - написав Малюська.

Загальна площа земельної ділянки становить 5 983 га, площа будівель - 14 482 кв. м. Відстань від центру міста - 4 км, до моря - 3,5 км, зазначив міністр.

Малюська не назвав ціну об’єкта, але повідомив, що кошти від продажу скерують на розвиток нової в’язничної інфраструктури та до держбюджету.

Нагадаємо, у травні 2019 року в Одеській колонії №51 стався бунт ув’язнених, які протестували проти умов утримання. Частина приміщень згоріла. Мін'юст вирішив законсервувати колонію.

Великий розпродаж в'язниць Мін'юст оголосив 4 серпня. Першим на продаж виставлять Ірпінський виправний центр. Міністр вважає, що невдовзі тюрми втратять своє цільове призначення і будуть знищені.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також