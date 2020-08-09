У Зеленського пояснили, за яких умов можна перетнути адмінкордон з Кримом

В’їзд та виїзд з півострова обмежили до кінця літа у зв’язку з епідситуацією.

Представництво президента України в Криму роз’яснило, за яких умов можна перетнути адмінкордон з Кримом.

Підставою для перетину контрольних пунктів в'їзду та виїзду на адмінмежі з Кримом під час тимчасового обмеження їх роботи є:

подача абітурієнтом (з одним з батьків/опікунів) документів для вступу до навчального закладу;

наявність будь-яких підтверджень проживання в Криму або на підконтрольній території за відсутності реєстрації місця проживання;

необхідність дотримання принципу єдності сім’ї;

тяжка хвороба особи та необхідність поповнення запасів ліків та/чи отримання медичної допомоги;

смерть або тяжка хвороба близьких родичів;

інші випадки, коли ситуація вимагає невідкладного перетину особою адмінмежі в будь-якому напрямку (політичне переслідування).

Після перетину КПВВ з окупованої території громадяни повинні обов'язково пройти двотижневу самоізоляцію, яку можна припинити після отримання негативного тесту на COVID-19.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив про велику чергу на переході Армянськ - Каланчак.

"Зібралася черга близько 300 осіб на виїзд з Криму, яка постійно поповнюється. Причина - вчорашнє (8 серпня) рішення Кабміну України про тимчасові обмеження перетину пунктів пропуску з тимчасово окупованим Кримом. Люди, які в'їхали в Крим з материкової частини України, як і жителі Криму, які збиралися по справах відвідати материк, бояться опинитися закупореними в Криму", - написав Чубаров.

Фото: Рефат Чубаров / facebook

Нагадаємо, у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні Кабмін тимчасово заборонив в'їзд та виїзд з окупованого Криму. В уряді вказали на те, що о фіційна статистика окупантів може не відповідати реальним показникам.

Робота контрольних пунктів на адмінкордоні з півостровом буде призупинена з 8:00 9 серпня до 8:00 30 серпня.