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У Вінницькій області чоловік через ревнощі облив дружину спиртом і підпалив

Жінка отримала опіки 80% тіла.

У Вінницькій області чоловік через ревнощі облив дружину спиртом і підпалив

У Вінницькій області поліція затримала 49-річного чоловіка, який через ревнощі облив дружину спиртом і підпалив. Про це повідомили в обласній поліції.

Інцидент стався у Калинівці. В поліцію в ніч на 8 серпня зателефонували медики.

"Під час святкування дня народження дружини між подружжям на ґрунті ревнощів виник конфлікт. Чоловік взяв зі столу пляшку спирту, облив дружину та підпалив. На момент вчинення злочину зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння", - йдеться у повідомленні.

48-річну потерпілу у важкому стані з опіками 80% тіла госпіталізували. 

Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. 

Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст. 15, ч.1 ст.115 ККУ (замах на умисне вбивство). Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 3 серпня поліція затримала чоловіка, який побив і намагався зґвалтувати жінку в поїзді "Маріуполь-Київ".

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