В Україні за пів року на 40% зросла кількість повідомлень про домашнє насильство

В Україні за півроку кількість повідомлень про домашнє насильство збільшилася на 40%. При цьому в період карантину в поліції не фіксували значного збільшення повідомлень.

Про це повідомила на брифінгу заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, передає "РБК-Україна".

Вона зазначила, що за шість місяців 2020 року в поліцію надійшло понад 100 тисяч повідомлень про домашнє насильство.

"У період карантину тема домашнього насильства стала ще більш актуальною, оскільки люди опинилися в закритому приміщенні і в постійному перебуванні вдома. Не дивлячись на це, Національна поліція не фіксувала таких різких збільшень викликів на лінію "102" щодо домашнього насильства в період карантину", - зазначила Павліченко.

За її словами, збільшення повідомлень про домашнє насильство пов'язане з тим, що люди більше знають і реагують на прояви насильства.

Нагадаємо, за сам тільки січень 2020 року лише на території Києва було зареєстровано більш ніж 3 тис. звернень про домашнє насильство.

У лютому в Україні запустили в тестовому режимі гарячу лінію із запобігання домашньому насильству. Поліція також анонсувала запуск груп реагування по всій Україні.

У листопаді 2019 року суд виніс перший у Києві вирок за домашнє насильство - 33-річного чоловіка, який систематично знущався над дружиною, заарештували на три місяці.