Окупанти з опівночі двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Минулої доби на Донбасі обійшлося без обстрілів і втрат.

Штаб операції Об’єднаних сил на Донбасі констатує дотримання режиму припинення вогню на Донбасі впродовж 6 серпня.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру ООС.

"6 серпня на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії ворога", - інформують у штабі.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Ворожі провокації зі стрілецької зброї зафіксовано в районі населеного пункту Новолуганське, а з підствольного гранатомета - біля Шумів.

"Поодинокі неприцільні постріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - йдеться у зведенні.

Учора штаб ООС констатував відсутність бойових втрат від початку перемир’я.