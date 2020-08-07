Зеленський ініціював збільшення "мінімалки" з вересня (оновлено)
Зеленський ініціював збільшення "мінімалки" з вересня (оновлено)
Зеленський розповів, чому призначив Кравчука у ТКГ і чому пішов Кучма
Зеленський розповів, чому призначив Кравчука у ТКГ і чому пішов Кучма
Мін’юст США звинуватив Коломойського у відмиванні мільярдів доларів із ПриватБанку
Мін’юст США звинуватив Коломойського у відмиванні мільярдів доларів із ПриватБанку
Блохін - гордість нації, а Суркіс - ніхто, - Мирон Маркевич
Блохін - гордість нації, а Суркіс - ніхто, - Мирон Маркевич
Ультрас "Динамо" висунули ультиматум Суркісу
Ультрас "Динамо" висунули ультиматум Суркісу
Зеленський призначив начальника ГУР Міноборони (оновлено)
Зеленський призначив начальника ГУР Міноборони (оновлено)
Капітан судна, яке привезло в Бейрут вибухову селітру, розповів, що "кожного місяця писав Путіну"
Капітан судна, яке привезло в Бейрут вибухову селітру, розповів, що "кожного місяця писав Путіну"
​На Закарпатті затримали вимагачів, які шантажували потерпілих пікантними відео за їх участю
​На Закарпатті затримали вимагачів, які шантажували потерпілих пікантними відео за їх участю
Бейрут после взрыва. Что будет с Ливаном дальше
Бейрут после взрыва. Что будет с Ливаном дальше
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти з опівночі двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Минулої доби на Донбасі обійшлося без обстрілів і втрат.

Окупанти з опівночі двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Штаб операції Об’єднаних сил на Донбасі констатує дотримання режиму припинення вогню на Донбасі впродовж 6 серпня.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру ООС.

"6 серпня на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії ворога", - інформують у штабі.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Ворожі провокації зі стрілецької зброї зафіксовано в районі населеного пункту Новолуганське, а з підствольного гранатомета - біля Шумів.

"Поодинокі неприцільні постріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - йдеться у зведенні.

Учора штаб ООС констатував відсутність бойових втрат від початку перемир’я.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також