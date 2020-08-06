Україна розраховує на обмін полоненими з бойовиками найближчими тижнями

Список з близько 100 осіб для обміну передано ОБСЄ.

Україна розраховує на проведення обміну полоненими з окупаційними силами найближчими тижнями. Про це сказав в інтерв’ю Reuters керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє "РБК-Україна".

У рамках наступного обміну полоненими з проросійськими бойовиками планують звільнити близько 100 осіб з кожної сторони.

Єрмак зазначив, що українська сторона подала ОБСЄ список з близько 100 осіб для обміну, майже таку ж кількість ув'язнених пропонують обміняти і бойовики.

"Я сподіваюся, що це буде скоро. Я думаю, що вже через кілька тижнів (відбудеться обмін)", - заявив він.

Керівник ОП розповів, що президент Володимир Зеленський тиснув на російського лідера Володимира Путіна під час останньої телефонної розмови.

"Домовились, що список буде наданий, його вже передали - це в основному кримські татари, яких незаконно утримують у Криму. Ми чекаємо на відповідь", - розповів Єрмак.

Крім того, голова ОП зазначив, що проросійські бойовики запропонували щонайменше три нові ділянки для розведення сил та засобів на Донбасі. Він стверджує, що Україна "дуже близька, щоб домовитися про три, а, може, і п'ять нових ділянок (розведення сил)".

Нагадаємо, коментуючи підсумки зустрічі політичних радників лідерів країн "нормандського формату", яка відбулася 3 липня в Берліні, керівник Офісу президента сказав, що сторони домовилися про продовження обміну, він має пройти найближчим часом.