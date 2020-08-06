Штаб ООС констатував відсутність бойових втрат від початку перемир’я

День на Донбасі минув без обстрілів.

Від введення повного і всеосяжного режиму припинення вогню, який на Донбасі почав діяти з 27 липня, бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Про це інформує пресцентр ООС.

"Одинадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню, який вступив у силу з 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - йдеться в повідомленні.

У вечірньому зведенні зазначається, що від початку доби на Донбасі обійшлося без обстрілів.

"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано", - повідомили в штабі.

Разом із тим станом на 4 серпня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 251 порушення нового перемир’я на Донбасі.

За даними розвідки, за тиждень перемир’я Росія перекинула на Донбас 30 вантажівок зі зброєю та 10 одиниць бронетехніки.