Капітан судна, яке привезло в Бейрут вибухову селітру, розповів, що "кожного місяця писав Путіну"
Капітан судна, яке привезло в Бейрут вибухову селітру, розповів, що "кожного місяця писав Путіну"
Бейрут после взрыва. Что будет с Ливаном дальше
Бейрут после взрыва. Что будет с Ливаном дальше
Ультрас "Динамо" висунули ультиматум Суркісу
Ультрас "Динамо" висунули ультиматум Суркісу
Унаслідок вибухів у Бейруті загинули 100 людей, постраждали 4 тисячі (оновлено)
Унаслідок вибухів у Бейруті загинули 100 людей, постраждали 4 тисячі (оновлено)
​Насильство в поїздах. Історії провідниць і пасажирок
​Насильство в поїздах. Історії провідниць і пасажирок
Зеленський розповів, чому призначив Кравчука у ТКГ і чому пішов Кучма
Зеленський розповів, чому призначив Кравчука у ТКГ і чому пішов Кучма
У Бейруті внаслідок вибухів загинуло більш ніж 70 осіб, понад 3 тисячі постраждали (оновлено)
У Бейруті внаслідок вибухів загинуло більш ніж 70 осіб, понад 3 тисячі постраждали (оновлено)
Зеленський призначив заступником голови Офісу президента ексчиновника МВС часів Януковича — Татарова
Зеленський призначив заступником голови Офісу президента ексчиновника МВС часів Януковича — Татарова
Зеленський призначив начальника ГУР Міноборони (оновлено)
Зеленський призначив начальника ГУР Міноборони (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Штаб ООС констатував відсутність бойових втрат від початку перемир’я

День на Донбасі минув без обстрілів.

Штаб ООС констатував відсутність бойових втрат від початку перемир’я
Фото: EPA/UPG

Від введення повного і всеосяжного режиму припинення вогню, який на Донбасі почав діяти з 27 липня, бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Про це інформує пресцентр ООС.

"Одинадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню, який вступив у силу з 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", - йдеться в повідомленні.

У вечірньому зведенні зазначається, що від початку доби на Донбасі обійшлося без обстрілів.

"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано", - повідомили в штабі.

Разом із тим станом на 4 серпня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 251 порушення нового перемир’я на Донбасі.

За даними розвідки, за тиждень перемир’я Росія перекинула на Донбас 30 вантажівок зі зброєю та 10 одиниць бронетехніки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також