За добу бойовики один раз відкривали вогонь на Донбасі

За минулу добу російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Підрозділи Збройних сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням. 5 серпня збройними формуваннями Російської Федерації один раз порушено проголошений режим припинення вогню. Ворожу провокацію з підствольного гранатомета відмічено у районі населеного пункту Шуми. Неприцільні постріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ЗСУ дотримувалися умов припинення вогню та були готові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Від початку поточної доби на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

"Наші громадяни можуть бути впевненими в тому, що Збройні сили України – це надійний щит, який захищає кожного з нас. Учора в Мар’їнці військовослужбовцям Об’єднаних сил місцеві мешканці дякували за те, що шість років тому українські захисники звільнили місто від російських терористичних формувань. Мар’їнка — це Україна. І сьогодні тут продовжується мирне життя. Ми будемо стояти на захисті країни! Бережіть мир і вірте своїм захисникам!" - запевнили у штабі.