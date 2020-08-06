У Полтаві на будівництві багатоповерхівки обвалилося риштування

У середу, 5 серпня, у Полтаві на вул. Пилипа Орлика стався нещасний випадок на будівництві багатоповерхівки. Про це повідомляє місцеве інтернет-видання "Полтавщина".

По всій висоті впало будівельне риштування. Причин обвалу наразі не повідомляють.

Фото: https://poltava.to/news/56768/

За інформацією ресурсу, робітники вже завершували роботу і прибирали внизу. В цей час на будівлі відклеївся утеплювач та обвалив риштування. Серйозно ніхто з робітників не постраждав.

Фото: https://poltava.to/news/56768/

Унаслідок падіння будівельної "платформи" постраждали четверо людей. На місці працює слідчо-оперативна група. Поліція з’ясовує обставини події.

Будівництво багатоповерхівки проводить компанія СНМК. Як зазначає видання, Полтавська міська рада з третього разу дала дозвіл на це будівництво.

У компанії СМНК-37 підтвердили, що ніхто з робітників тяжких травм не отримав. Підприємство повністю бере на себе всі витрати на лікування постраждалих та потурбується про їхні сім'ї в період лікування.

Нагадаємо, 21 червня на Позняках у Києві стався потужний вибух у багатоповерхівці. Пошкоджено чотири поверхи. Уламки розлетілися на більш ніж 200 метрів. Щонайменше одна людина загинула, близько 30 - постраждали. Жителів пошкодженого і сусідніх будинків евакуювали через загрозу обвалу.

Міський голова столиці Віталій Кличко повідомляв, що правоохоронці розглядають дві версії вибуху - газ і вибухівку.

Попередньою причиною назвали вибух газоповітряної суміші.

Прокуратура відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей) Кримінального кодексу України.