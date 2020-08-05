Військово-цивільні адміністрації Лисичанська та Сєвєродонецька отримали керівників

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая у Лисичанську і Сєвєродонецьку призначили керівників військово-цивільних адміністрацій Олександра Заїку і Олександра Стрюка.

Про це повідомляє пресслужба Луганської облдержадміністрації у фейсбуці.

Представляючи в Сєвєродонецьку Олександра Стрюка, чинного співробітника Служби безпеки України, Гайдай сказав, що роботи дуже багато, оскільки у міськраді через політичні непорозуміння виникла криза. Тож він приділятиме особливу увагу місту і діяльності керівника місцевої військово-цивільної адміністрації.

Гайдай зауважив, що за кілька років міська влада не налагодила нормальної співпраці з жодним головою облдержадміністрації:

"Це не питання амбіцій. Необхідно співпрацювати. Наприклад, у повному обсязі реалізовувати проєкти, що фінансуються Державним фондом регіонального розвитку".

Представляючи в Лисичанську голову ВЦА, Гайдай зазначив, що Олександр Заїка має досвід роботи в органах прокуратури і податковій, зараз перебуває на військовій службі.

"У Лисичанську склалася політична криза. Певні рішення не приймалися швидко або взагалі не приймалися, від чого страждали жителі міста. Тому цей крок вимушений", - заявив голова Луганської ОДА.

Він повідомив, що найближчим часом буде оприлюднено план дій з виведення Лисичанська з кризової ситуації.

Перші завдання - налагодження надійного водопостачання та залучення інвестицій. Наприкінці року почнеться ремонт моста через річку Сіверський Донець, а вже в наступному заплановано відновлення моста і дороги від Сєвєродонецька до колишнього содового заводу в Лисичанську.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський своїм указом №297/2020 від 28 липня 2020 року постановив утворити військово-цивільну адміністрацію (ВЦА) міста Сєвєродонецьк Луганської області.

Напередодні, 27 липня, Зеленський постановив створити військово-цивільну адміністрацію міста Лисичанськ Луганської області.

Закон "Про військово-цивільні адміністрації" набув чинності наприкінці лютого 2015 року.

Донецька і Луганська ВЦА були створені в березні 2015 року. Ще п'ять районних військово-цивільних адміністрацій у Донецькій області та дві міські в Луганській області поблизу лінії розмежування були створені в серпні того ж року.

У листопаді 2016 року Петро Порошенко створив ВЦА в Зайцевому Донецької області і Золотому й Катеринівці Луганської області.

У травні 2017 року Порошенко створив ВЦА у Торецьку Донецької області. У листопаді того самого року було створено ще дві ВЦА на Донеччині. Військово-цивільні адміністрації з'явилися в Широкиному і Бердянському.