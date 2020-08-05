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Київський метрополітен попереджає про можливе закриття станції "Вокзальна" на вхід до 26 серпня у зв'язку з ремонтом ескалатора

"Такий механізм дозволить вивезти пасажирів, які прибули на станцію, та уникнути скупчень людей на платформі".

Київський метрополітен попереджає про можливе закриття станції "Вокзальна" на вхід до 26 серпня у зв'язку з ремонтом ескалатора
Фото: Макс Требухов

Київський метрополітен попереджає про можливе закриття станції "Вокзальна" на вхід до 26 серпня у зв'язку з ремонтом ескалатора з 6 до 26 серпня.

Про це повідомила пресслужба метрополітену.

"З 6 по 26 серпня на станції «Вокзальна» проводитиметься позаплановий ремонт одного із трьох ескалаторів. У зв’язку з цим у пікові години можливе обмеження (закриття) станції на вхід. Такий механізм дозволить вивезти пасажирів, які прибули на станцію, та уникнути скупчень людей на платформі з міркувань безпеки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом у Київському метрополітені працюють 122 ескалатори. Планові капітальні ремонти (коли ескалатор повністю розбирається, перебирається, проводиться заміна зношених запчастин тощо) проводяться орієнтовно раз у 6-8 років після пробігу до 150 тис. км.

Нагадаємо, у квітні 2016 року станцію метро "Вокзальна" з 11 травня закривали на вхід в годину пік через ремонт.

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