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Шмигаль проведе нараду з мерами щодо заходів адаптивного карантину

Прем'єр наголосив на важливості комунікації з керівниками районів і міст.

Шмигаль проведе нараду з мерами щодо заходів адаптивного карантину
Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував проведення селекторної наради з мерами на тему ситуації з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, роз'яснення нових правил заходів адаптивного карантину, спрямованих на стримування епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Прошу організувати селекторну нараду з мерами міст, де ми зможемо обговорити та зняти всі проблемні питання", - звернувся Шмигаль до міністрів.

Прем'єр додав, що головними завданнями адаптивного карантину є запобігти поширенню епідемії та дати змогу нормально працювати економіці.

Також він наголосив на важливості комунікації з керівниками районів і міст.

Нагадаємо, 3 серпня президент Володимир Зеленський звернувся до уряду з вимогою чітко пояснити людям, як відбувається розподіл на чотири зони та навіщо потрібен адаптивний карантин.

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