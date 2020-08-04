Поліція затримала зловмисника, який убив священника в Хмельницькій області

Працівники карного розшуку Національної поліції України, спільно з колегами, розкрили цинічне вбивство. Про це йдеться в телеграм-каналі Департаменту карного розшуку Хмельницької області.

25 липня 2020 року на "102" надійшло повідомлення про те, що неподалік автобусної зупинки одного з сіл Летичівського району Хмельницької області виявлено тіло неопізнаного чоловіка 30-35 років на стадії розкладання.

Поліцейські після проведення першочергових заходів виявили наявність ознак насильницької смерті.

Відкрито кримінальне провадження за кваліфікацією "Умисне вбивство".

Оперативники УКР ГУНП у Донецькій області та УКР ГУНП у Хмельницькій області встановили особу вбитого. Ним виявився 36-річний житель Закарпатської області - священнослужитель УПЦ, що зник напередодні.

Поліцейські встановили особу підозрюваного, раніше неодноразово судимого за вчинення злочинів проти власності. Негідника, який цинічно вбив і залишив в лісі тіло священнолужителя, затримали з особистими речами потерпілого в м. Дружківка Донецької області. Зловмисник зізнався у скоєному.

Тривають слідчі дії. Реальні мотиви та обставини події встановлюються.