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На Донбасі ворог здійснив три провокативні постріли, без втрат

Вогонь у відповідь українські захисники не відкривали.

На Донбасі ворог здійснив три провокативні постріли, без втрат
Фото: EPA/UPG

Упродовж доби 4 серпня збройні формування Російської Федерації здійснили три провокативні поодинокі постріли в бік українських позицій у районі проведення операції Об’єднаних сил.

Про це інформує пресцентр ООС.

"Зокрема вночі противник один раз вистрілив з ручного протитанкового гранатомета неподалік населеного пункту Піски. А пізніше поблизу Майорського ворог спробував спровокувати наших воїнів одним пострілом з підствольного гранатомета. Таку ж тактику застосував і біля Луганського", - повідомляється у ранковому зведенні.

Українські військові на провокації ворога не відповідали. Бойових втрат і поранень серед наших захисників нема.

Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів з боку збройних формувань РФ було зафіксовано один обстріл. Так, двома пострілами з підствольного гранатомета противник провокував наших воїнів поблизу Шумів. Проте вогонь у відповідь українські захисники не відкривали.

Нагадаємо, 3 серпня російсько-окупаційні війська теж тричі відкривали вогонь на Донбасі. У результаті обстрілів втрат серед Збройних сил України не було.

За даними розвідки, Росія використовує перемир’я для перекидання на Донбас озброєння. Так, за минулий тиждень через не підконтрольні Україні КПВВ на окуповану територію було доставлено 30 вантажівок зі зброєю та 10 одиниць бронетехніки.

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