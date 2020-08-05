​Зеленський посмертно нагородив військових, які загинули під час засідки біля Зайцевого

Президент Володимир Зеленський підписав Указ № 304/2020 "Про відзначення державними нагородами України", відповідно до якого орденом "За мужність" III ступеня нагороджені військовослужбовці, які загинули під час евакуації полеглого розвідника біля Зайцевого на Донбасі.

Про це повідомляють на сайті Офісу президента.

За особисту мужність і самовіддані дії в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України посмертно нагороджені старший солдат Ігор Вівчаренко, сержант Ярослав Журавель, сержант Микола Ілін, сержант Олексій Золін і лейтенант Дмитро Красногрудь.

"Імена героїв, які віддали життя за територіальну цілісність і незалежність України, назавжди залишаться в пам’яті поколінь українців. Їхній подвиг, непереборну силу та любов до Батьківщини неможливо виміряти жодними нагородами. Дякуємо кожному військовому, який захищає Україну та кордони нашої держави", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 13 липня російські найманці обстріляли групу українських військових, які здійснювали евакуацію тіла бійця в районі Зайцевого. Унаслідок ворожого вогню загинув військовий медик, один військовослужбовець зазнав поранень, ще один - бойового травмування.

Пізніше про деталі трагедії розповів командир 35-ї окремої бригади морської піхоти Микола Палас. За його словами, евакуаційну групу бойовики розстрілювали з трьох боків із засідки.

Тіла загиблих і пораненого залишилися на місці обстрілу. Було розпочато переговори про їхню евакуацію. 15 липня тіло військовослужбовця, який загинув 13 липня біля Зайцевого, було повернуто з тимчасово окупованої території. Пізніше стало відомо, що військовий медик, який загинув на Донбасі, - громадянин Естонії Микола Ілін.

21 липня на неокуповану територію було передано тіло третього українського захисника, який був поранений під час обстрілу евакуаційної групи під Зайцевим 13 липня і помер через те, що окупанти відмовлялися надати українській стороні дозвіл на його пошуки в "сірій зоні".