У Києві поліція затримала чоловіка, який у місті Обухів (Київська область) здійснив кілька хаотичних пострілів біля зупинки громадського транспорту, в результаті чого була травмована 20-річна дівчина - продавчиня з кіоску, яка вибігла на вулицю на звуки стрільби.
У постраждалої діагностували непроникаюче поранення грудної клітки. Про це повідомляє пресслужба поліції.
Зловмисника затримали в Києві згідно зі ст. 208 КПК України. Ним виявився 33-річний місцевий житель. Під час затримання поліція в нього вилучила пістолет "Форт-12", набої, дозвільні документи.
Як з’ясувалось, конфлікт виник на світлофорі між водіями двох автомобілів. Потім один з них під час руху автівки зчинив хаотичну стрілянину в бік авто свого опонента.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Наразі вирішується питання про оголошення підозри чоловіку. Запобіжний захід для нього обере суд.
Нагадаємо, 30 липня на Херсонщині нетверезий чоловік відкрив вогонь з мисливської рушниці. В результаті одну особу було поранено.