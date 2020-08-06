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У центрі Обухова водій зчинив стрілянину біля зупинки громадського транспорту

Постраждала продавчиня з кіоску, яка вибігла на вулицю.

У центрі Обухова водій зчинив стрілянину біля зупинки громадського транспорту
Фото: facebook.com/pol.kyivregion

У Києві поліція затримала чоловіка, який у місті Обухів (Київська область) здійснив кілька хаотичних пострілів біля зупинки громадського транспорту, в результаті чого була травмована 20-річна дівчина - продавчиня з кіоску, яка вибігла на вулицю на звуки стрільби.

У постраждалої діагностували непроникаюче поранення грудної клітки. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Зловмисника затримали в Києві згідно зі ст. 208 КПК України. Ним виявився 33-річний місцевий житель. Під час затримання поліція в нього вилучила пістолет "Форт-12", набої, дозвільні документи.

Як з’ясувалось, конфлікт виник на світлофорі між водіями двох автомобілів. Потім один з них під час руху автівки зчинив хаотичну стрілянину в бік авто свого опонента. 

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри чоловіку. Запобіжний захід для нього обере суд.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Нагадаємо, 30 липня на Херсонщині нетверезий чоловік відкрив вогонь з мисливської рушниці. В результаті одну особу було поранено.

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