​"Ви - слуги народу. А ви подумали, що ви - господарі?" - Надал про віднесення Тернополя до червоної зони
​"Ви - слуги народу. А ви подумали, що ви - господарі?" - Надал про віднесення Тернополя до червоної зони
Crew Dragon успішно повернувся на Землю
Crew Dragon успішно повернувся на Землю
У Тернополі пасажири зупинили потяг з Херсона
У Тернополі пасажири зупинили потяг з Херсона
В СБУ пояснили кадри з різними заручницями терориста в бізнес-центрі "Леонардо"
В СБУ пояснили кадри з різними заручницями терориста в бізнес-центрі "Леонардо"
У центрі Києва невідомий погрожував вибухом в банку всередині бізнес-центру (оновлено)
У центрі Києва невідомий погрожував вибухом в банку всередині бізнес-центру (оновлено)
Польща оштрафувала "Газпром" на $57 млн через "Північний потік-2"
Польща оштрафувала "Газпром" на $57 млн через "Північний потік-2"
Син ексвласника "Мотор Січі" Богуслаєва купив острів за 10 млн євро, - італійський ЗМІ
Син ексвласника "Мотор Січі" Богуслаєва купив острів за 10 млн євро, - італійський ЗМІ
СБУ затримала чоловіка, який погрожував вибухом у банку в Києві (оновлено)
СБУ затримала чоловіка, який погрожував вибухом у банку в Києві (оновлено)
Медведчук із дружиною прибули на відпочинок в окупований Крим
Медведчук із дружиною прибули на відпочинок в окупований Крим
ГоловнаСуспільствоПодії

Смертельна ДТП під Києвом: 1 людина загинула, 4 постраждали

Пасажир BMW помер миттєво, його тіло затисло в салоні.

У понеділок ввечері на трасі між Крюківщиною і Тарасівкою сталася смертельна ДТП.  Про це повідомляє dtp.kiev.ua

Водій BMW, попередньо під впливом наркотиків, на високій швидкості вилетів на зустрічну смугу і врізався в автомобіль Skoda.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула одна людина, ще четверо постраждали.

"Смертельна лобова ДТП з постраждалими під Києвом, з Крюківщини на Тарасівку. Пасажир BMW помер миттєво, його тіло затисло в салоні, саме на праву сторону припав сильний удар. Skoda перетворилася на купу металу і вилетіла з дороги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 липня на Старообухівській трасі за 5 км від Києва нетверезий водій на Mercedes ML, рухаючись у бік Києва, намагався обігнати червоний Mercedes Sprinter. Однак, не розрахувавши дистанції, зачепив правим крилом ліву задню частину мікроавтобуса, після чого кросовер почало водити по дорозі. Автівка виїхала на зустрічну смугу і врізалася у Hyundai Tucson, в якому їхала сім’я з 5 людей: двоє дорослих та троє дітей. 

Унаслідок аварії загинули батько з матір’ю, дівчинка 8 років і 10-річний хлопчик. За життя 12-річного хлопчика продовжують боротися лікарі.

Водій Mercedes - Антон Желепа - залишився живим. Алкотестер показав вміст алкоголю в крові на рівні 1,32 проміле. 13 липня його затримали. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286 КК України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також