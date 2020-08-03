Смертельна ДТП під Києвом: 1 людина загинула, 4 постраждали

У понеділок ввечері на трасі між Крюківщиною і Тарасівкою сталася смертельна ДТП. Про це повідомляє dtp.kiev.ua

Водій BMW, попередньо під впливом наркотиків, на високій швидкості вилетів на зустрічну смугу і врізався в автомобіль Skoda.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула одна людина, ще четверо постраждали.

"Смертельна лобова ДТП з постраждалими під Києвом, з Крюківщини на Тарасівку. Пасажир BMW помер миттєво, його тіло затисло в салоні, саме на праву сторону припав сильний удар. Skoda перетворилася на купу металу і вилетіла з дороги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 липня на Старообухівській трасі за 5 км від Києва нетверезий водій на Mercedes ML, рухаючись у бік Києва, намагався обігнати червоний Mercedes Sprinter. Однак, не розрахувавши дистанції, зачепив правим крилом ліву задню частину мікроавтобуса, після чого кросовер почало водити по дорозі. Автівка виїхала на зустрічну смугу і врізалася у Hyundai Tucson, в якому їхала сім’я з 5 людей: двоє дорослих та троє дітей.

Унаслідок аварії загинули батько з матір’ю, дівчинка 8 років і 10-річний хлопчик. За життя 12-річного хлопчика продовжують боротися лікарі.

Водій Mercedes - Антон Желепа - залишився живим. Алкотестер показав вміст алкоголю в крові на рівні 1,32 проміле. 13 липня його затримали. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286 КК України.