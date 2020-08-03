Фунікулер у Києві тимчасово закрили на щорічний ремонт до 21 серпня.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

"На столичному фунікулері тривають щорічні ремонті роботи. Оновлений фунікулер чекатиме на пасажирів після 21 серпня", - повідомили у КП "Київпастранс".

Так, протягом серпня будуть відремонтовані машинний, компресорний та тиристорний зали. Також замінять шпали та оновлять контактну мережу, замінять колеса та внутрішню обшивку вагонів підйомника, проведуть повний огляд обладнання.

Після всіх робіт будуть проведені статичні та динамічні випробування обладнання під навантаженням.

Як зазначають фахівці, ремонтні роботи проводяться щороку у той самий період.

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Нагадаємо, 22 липня минулого року київський фунікулер закрили для щорічного технічного огляду і ремонту. Він мав запрацювати 23 серпня, проте відкриття відклали, оскільки виявили, що після випробного навантаження витяжка троса перевищила допустиму норму. Фунікулер продовжив роботу 29 серпня.