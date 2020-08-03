Поліцейські перевіряють повідомлення про замінування Галицького та Сихівського районних судів, а також Львівського окружного адміністративного суду.

Про це повідомляють на сайті поліції області.

"Сьогодні, 3 серпня, о 14:20 у поліцію надійшло повідомлення від аноніма про те, що заміновано Галицький районний суд, який знаходиться на вулиці Чоловського у Львові. На місці події працюють спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група Франківського відділу поліції, патрульні поліцейські та фахівці інших служб", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з приміщень судів евакуювали близько 200 працівників і відвідувачів.

Правоохоронці обстежують будівлю та прилеглу територію.

Фото: lv.npu.gov.ua

Нагадаємо, в Києві сьогодні чоловік заявив про те, що збирається здійснити вибух у приміщенні банку в бізнес-центрі в центрі Києва. Його затримали під час спецоперації СБУ та поліції.

Кілька тижнів тому в Луцьку чоловік захопив у заручники автобус з пасажирами. Після цього Києвом і кількома іншими містами прокотилася хвиля анонімних "мінувань".