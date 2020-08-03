Поліція затримала чоловіка, який побив і намагався зґвалтувати жінку в поїзді "Маріуполь-Київ" (оновлено)
Поліція затримала чоловіка, який побив і намагався зґвалтувати жінку в поїзді "Маріуполь-Київ" (оновлено)
У Києві чоловік розтрощив пункт в’їзду на Труханів острів
У Києві чоловік розтрощив пункт в’їзду на Труханів острів
Поліція застрелила Романа Скрипника, який 9 днів переховувався після утримування в заручниках полкновника на Полтавщині
Поліція застрелила Романа Скрипника, який 9 днів переховувався після утримування в заручниках полкновника на Полтавщині
Син ексвласника "Мотор Січі" Богуслаєва купив острів за 10 млн євро, - італійський ЗМІ
Син ексвласника "Мотор Січі" Богуслаєва купив острів за 10 млн євро, - італійський ЗМІ
Помер комбат 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій Гергерт ("Червень")
Помер комбат 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій Гергерт ("Червень")
Crew Dragon успішно повернувся на Землю
Crew Dragon успішно повернувся на Землю
Українські спецпризначенці замість "калашникових" використовуватимуть штурмові гвинтівки
Українські спецпризначенці замість "калашникових" використовуватимуть штурмові гвинтівки
У центрі Києва невідомий погрожував вибухом в банку всередині бізнес-центру (оновлено)
У центрі Києва невідомий погрожував вибухом в банку всередині бізнес-центру (оновлено)
Медведчук із дружиною прибули на відпочинок в окупований Крим
Медведчук із дружиною прибули на відпочинок в окупований Крим
ГоловнаСуспільствоЖиття

У вівторок у Києві до +29, без опадів

На всій території України дощів не передбачається.

У вівторок у Києві до +29, без опадів
Фото: EPA/UPG

У вівторок, 4 серпня, в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, удень +27...+29 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+16 градусів, удень +25...+31 градус.

У Карпатах без опадів, температура вночі +11...+16 градусів, удень +17...+22 градуси.

У Моршині без опадів, температура вночі +13...+15 градусів, удень +28...+30 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +12...+14 градусів, удень +27...+29 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +13...+15 градусів, удень +28...+30 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+16 градусів, удень +23...+30 градусів.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+16 градусів, удень +24...+31 градус.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, удень +25...+30 градусів.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, удень +25...+31 градус.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, удень +25...+30 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +16...+18 градусів, удень +29...+31 градус.

3 серпня на 9:00 температура води в Чорному та Азовському морях становила +22...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +22 градуси.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Джерело: "Українські новини"
Темы:
Новини по темі:

Читайте також