У вівторок у Києві до +29, без опадів

На всій території України дощів не передбачається.

У вівторок, 4 серпня, в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, удень +27...+29 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+16 градусів, удень +25...+31 градус.

У Карпатах без опадів, температура вночі +11...+16 градусів, удень +17...+22 градуси.

У Моршині без опадів, температура вночі +13...+15 градусів, удень +28...+30 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +12...+14 градусів, удень +27...+29 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +13...+15 градусів, удень +28...+30 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+16 градусів, удень +23...+30 градусів.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+16 градусів, удень +24...+31 градус.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, удень +25...+30 градусів.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, удень +25...+31 градус.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, удень +25...+30 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +16...+18 градусів, удень +29...+31 градус.

3 серпня на 9:00 температура води в Чорному та Азовському морях становила +22...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +22 градуси.