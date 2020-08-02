Штаб ООС нарахував 14 провокативних обстрілів за тиждень перемир’я на Донбасі

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку введення повного і всеосяжного режиму припинення вогню, який почав діяти з 27 липня, у районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 14 обстрілів з боку підтримуваних Росією збройних формувань. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Про це у неділю, 2 серпня, інформує пресцентр ООС.

"Протягом тижня, що минає, було зафіксовано 14 поодиноких неприцільних обстрілів (подекуди одиночні постріли) з боку збройних формувань Російської Федерації. Усі вони носили провокативний характер та мали єдину мету – відкриття українськими воїнами вогню у відповідь, аби в подальшому задокументувати цей факт та звинуватити підрозділи Збройних Сил України у зриві домовленостей, які були досягнуті на засіданні Тристоронньої контактної групи", - йдеться у вечірньому зведенні.

У штабі зазначають, що факти збройної провокації було зафіксовано поблизу населених пунктів Водяне, Південне, Шуми, Новолуганське, Новотошківське, Оріхове, Луганське та Піски. Ворог здебільшого застосовував стрілецьке озброєння, хоча у деяких випадках вдавався до провокацій, використовуючи гранатомети.

"Розуміючи справжні підступні наміри противника українські воїни, впродовж тижня, на провокації не реагували. Протягом останніх семи днів на ділянках відповідальності переважної більшості підрозділів порушень режиму припинення вогню не було. Нині ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - запевняють у командуванні ОС.

Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які сумлінно виконують свої завдання за призначенням, обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано. Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає.

Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала 225 порушень з початку перемир’я на Донбасі. Йдеться про 44 вибухи, 180 черг і пострілів зі стрілецької зброї та один невстановлений снаряд.