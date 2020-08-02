ОБСЄ зафіксувала 225 порушень з початку перемир’я на Донбасі

З початку перемир’я 27 липня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 225 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Про це йдеться у звіті місії.

Йдеться про 44 вибухи, 180 черг і пострілів зі стрілецької зброї та один невстановлений снаряд.

Також, за даними місії, 27 липня осколкові поранення отримав житель Мар’їнки.

Нагадаємо, 22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня. Не минуло і пів години перемир'я, як ворог порушив його умови, влаштувавши два обстріли і провокацію.

31 липня штаб ООС повідомив, що з моменту оголошення режиму тиші від обстрілів не загинув жоден військовий.