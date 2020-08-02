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В зоні ООС військовий підірвався на вибуховому пристрої

Боєць отримав осколкові поранення.

В зоні ООС військовий підірвався на вибуховому пристрої
Фото: Макс Левин

За минулу добу, 2 серпня, проросійські збройні формування здійснили три неприцільні обстріли в зоні Операції Об’єднаних сил. Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

"У вечірній час противник зі стрілецької зброї провокував наших оборонців біля населеного пункту Піски. Українські воїни на провокації не піддалися та вогонь у відповідь не відкривали. Втрат внаслідок ворожих обстрілів немає", - сказано у повідомленні.

Водночас минулої доби двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил травмувались. 

Один боєць отримав осколкові поранення, зачепивши ногою невідомий вибуховий пристрій, ще один - травмував руку на одному з опорних пунктів. 

Обох військовослужбовців доставили до лікувальних закладів. 

На місцях подій працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

Нагадаємо, вчора бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню в зоні Операції Об’єднаних сил. 

З 27 липня на Донбасі почався режим повного і всеосяжного припинення вогню. Ворог влаштував два обстріли та провокацію у перші півгодини перемир'я. 31 липня штаб ООС повідомив, що з моменту оголошення режиму тиші від обстрілів не загинув жоден військовий.

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