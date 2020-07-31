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Штаб ООС: з моменту оголошення режиму тиші від обстрілів не загинув жоден військовий

Унаслідок захворювання помер старший сержант Володимир Перекрестов.

Штаб ООС: з моменту оголошення режиму тиші від обстрілів не загинув жоден військовий
Фото: EPA/UPG

З моменту оголошення про повний і всеосяжний режим припинення вогню на Донбасі жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не загинув і ніхто не отримав поранень унаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"30 липня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Для провокації українських захисників біля Оріхового противник застосував стрілецьку зброю, а неподалік Новотошківського, окрім стрілецької зброї, здійснив ще й постріл з підствольного гранатомета. Вогневі провокації були неприцільними, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в ранковому зведенні.

Втрат унаслідок ворожих обстрілів не було.

Водночас у штабі повідомили, що внаслідок захворювання помер старший сержант Володимир Перекрестов. Командування ООС висловлює щирі та глибокі співчуття родині військовослужбовця.

З початку поточної доби обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше штаб ООС повідомив, що з початку "режиму тиші" ЗСУ втратили трьох бійців на Донбасі - військовослужбовці загинули внаслідок погіршення стану здоров’я.

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