Штаб ООС: з моменту оголошення режиму тиші від обстрілів не загинув жоден військовий

З моменту оголошення про повний і всеосяжний режим припинення вогню на Донбасі жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не загинув і ніхто не отримав поранень унаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"30 липня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Для провокації українських захисників біля Оріхового противник застосував стрілецьку зброю, а неподалік Новотошківського, окрім стрілецької зброї, здійснив ще й постріл з підствольного гранатомета. Вогневі провокації були неприцільними, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в ранковому зведенні.

Втрат унаслідок ворожих обстрілів не було.

Водночас у штабі повідомили, що внаслідок захворювання помер старший сержант Володимир Перекрестов. Командування ООС висловлює щирі та глибокі співчуття родині військовослужбовця.

З початку поточної доби обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше штаб ООС повідомив, що з початку "режиму тиші" ЗСУ втратили трьох бійців на Донбасі - військовослужбовці загинули внаслідок погіршення стану здоров’я.