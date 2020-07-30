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Від початку доби окупанти двічі порушили режим тиші на Донбасі

Обстріли були неприцільними, тому ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали.

Від початку доби окупанти двічі порушили режим тиші на Донбасі
Фото: Олена Максименко

Із початку доби російсько-окупаційні війська двічі порушили режим тиші на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Підрозділи Збройних сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням. У смугах відповідальності більшості бойових бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Від початку поточної доби обліковано два факти недотримання ворогом режиму «Тиша». Для провокації українських захисників біля Оріхового збройні формування Російської Федерації використали стрілецьку зброю, а неподалік Новотошківського додався ще й постріл з підствольного гранатомета", - йдеться у вечірньому зведенні.

Зазначається, що обстріли були неприцільними і тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.

Втрат внаслідок обстрілів немає.

"Громадяни України можуть бути впевненими у тому, що їх Збройні сили завжди готові виконувати завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності нашої Вітчизни, захистити мир і спокій українців", - наголошують у штабі.

Нагадаємо, 22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня. Не минуло і пів години перемир'я, як ворог порушив його умови, влаштувавши два обстріли і провокацію.

27 липня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Їх бесіда стосувалася ситуації на Донбасі, зокрема нового перемир'я. В ОП повідомляли, що обговорювалося розмінування, розведення сил і засобів та відкриття нових КПВВ.

Росія, яка підтримує бойовиків, бути гарантом перемир'я на Донбасі відмовилася.

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