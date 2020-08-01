У Київській області з початку літа втопилися п'ятеро дітей

Вчора на водоймах області загинули 9-річна дівчинка та 13-річний хлопчик.

У водоймах Київщини з початку літа втопилося п’ятеро дітей, двоє з них - учора. Про це повідомили в обласній поліції.

Один з випадків стався у Білій Церкві. 9-річна дівчинка гуляла з песиком, її тіло знайшли у болотяній водоймі.

У Києво-Святошинському районі 13-річний хлопчик хотів похизуватися перед товаришем, як він вміє пірнати з кладки у воду, і потонув.

Поліція відзначає, що більшість трагічних випадків стаються тоді, коли діти лишаються без нагляду дорослих.

Нагадаємо, у Київській області в кар'єрі потонув священник з чотирирічною донькою.