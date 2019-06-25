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В Киевской области в карьере утонул священник вместе с четырехлетней дочерью

Полиция опрашивает свидетелей происшествия.

В Киевской области в карьере утонул священник вместе с четырехлетней дочерью
Фото: kv.npu.gov.ua

В селе Щербаки Белоцерковского района Киевской области утонул священник вместе с четырехлетней дочерью.

Об этом сообщается на сайте областной полиции.

Правоохранители выяснили, что священник вместе с женой и двумя детьми приехали на машине к затопленному карьеру, чтобы забрать старшего сына домой, который отдыхал там с друзьями. Затем 58-летний мужчина пошел купаться со своей дочерью и пропал.

"Отца и младшую сестренку увидел старший сын священника, когда пошел на их поиски. Парень начал звать на помощь. Люди, которые отдыхали неподалеку, вызвали скорую помощь, и из воды вытащили мужчину с дочкой уже без признаков жизни", - сообщили в полиции.

Полиция устанавливает причины смерти и выясняет детали, опрашивая свидетелей.

Напомним, в июне прошлого года в Николаеве 14-летняя девушка на спор прыгнула с пирса и утонула.

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