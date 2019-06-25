Доверие к ВНО составляет 63%, - Гриневич

До введения этого тестирования, поступление в ВУЗы было очень коррумпированным.

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявляет, что доверие к внешнему оцениванию составляет 63%.Об этом она сказала на конференции, посвященной новой украинской школе.

"Социологические исследования показывают, что уровень доверия к внешнему оцениванию сегодня 63%, это на уровне доверия к армии и церкви",- сказала она.

По ее словам, до введения системы внешнего тестирования поступление в вузы было очень коррумпированным.

Напомним, в этом году внешнее оценивание по украинскому языку и литературе не сдали 16% абитуриентов, по математике - около 18%, по физике – 15%. От общего количества абитуриентов, участвовавших в тестировании из указанных предметов, порог «сдал / не сдал» преодолели: по украинскому языку и литературе 84%; по математике 81,83%, по физике 85%.