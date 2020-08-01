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Зовнішня розвідка не виключає наступу РФ на Україну, але не цього року

Наказ про вторгнення в іншу державу - для Москви питання лише часу і можливостей.

Зовнішня розвідка не виключає наступу РФ на Україну, але не цього року
Фото: EPA/UPG

Служба зовнішньої розвідки не виключає можливості наступу сил Російської Федерації на Україну, але цього не відбудеться восени 2020 року. Наразі сценарій військової агресії проти України не на часі для Кремля.

Про це написав керівник Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк у своїй статті для "Дзеркала тижня".

Як зазначає голова СЗР, "Кремль розглядає власну армію як інструмент досягнення зовнішньополітичних амбіцій, тому наказ про вторгнення в іншу державу - для Москви питання лише часу і можливостей".

Як пояснив Кондратюк, зараз Росію стримує низка факторів:

- падіння цін на світових ринках нафти й газу, що зменшує надходження до бюджету;

- спроби використати пандемію коронавірусу для покращення відносин з Заходом;

- наближення місцевих виборів в Україні, завдяки яким Москва сподівається посилити присутність своїх сил в українській політиці;

- направлення ресурсів на протистояння з Туреччиною в Сирії та Лівії, а також на опосередковане втручання у конфлікт між Вірменією та Азербайджаном;

- місцеві вибори у РФ у вересні цього року при падінні рейтингу довіри до Путіна та зростанні протестних настроїв.

При цьому аналіз Зовнішньої розвідки свідчить про те, що в майбутній перспективі можлива масштабна військова операція Росії для захоплення нових українських територій. Кондратюк вважає, що цьому можуть сприяти такі чинники: необхідність відвернути увагу від внутрішніх російських проблем; потреба вирішення проблем водопостачання в Криму та провал курортного сезону; концентрація уваги українських міжнародних партнерів винятково на власних внутрішніх проблемах.

Нагадаємо, СЗРУ раніше заявляла, що російські спецслужби продовжують використовувати свої можливості в Україні для проведення інформаційних операцій проти Української держави.

Активізація багатовекторної роботи країни-агресора в українському інформаційному просторі є визнанням ефективності роботи українських спецслужб та спробою використати Україну для зовнішнього впливу на перебіг політичних подій у світі.

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