Козак бросил перчатку. Без «нормандии», но с «Минском». Что же дальше?
Козак бросил перчатку. Без «нормандии», но с «Минском». Что же дальше?
Лукашенко хочет победить домохозяйку с помощью “ЧВК Вагнера”
Лукашенко хочет победить домохозяйку с помощью “ЧВК Вагнера”
Помер комбат 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій Гергерт ("Червень")
Помер комбат 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій Гергерт ("Червень")
До червоної зони внесли Луцьк, Тернопіль і один район Чернівецької області
До червоної зони внесли Луцьк, Тернопіль і один район Чернівецької області
Кравчук дав інтерв'ю в ефірі російського пропагандистського ток-шоу
Кравчук дав інтерв'ю в ефірі російського пропагандистського ток-шоу
Особливий шлях: чи вдалося Швеції стримати коронавірус без масок і карантину
Особливий шлях: чи вдалося Швеції стримати коронавірус без масок і карантину
Аваков опублікував відео ліквідації "полтавського терориста" (оновлено)
Аваков опублікував відео ліквідації "полтавського терориста" (оновлено)
Поліція застрелила Романа Скрипника, який 9 днів переховувався після утримування в заручниках полкновника на Полтавщині
Поліція застрелила Романа Скрипника, який 9 днів переховувався після утримування в заручниках полкновника на Полтавщині
Луческу назвав підготовку до нового сезону "ненормальною"
Луческу назвав підготовку до нового сезону "ненормальною"
ГоловнаСуспільствоПодії

У Дніпрі підлітки жартома "замінували" магазин

Батькам підлітків загрожує адміністративна відповідальність.

У Дніпрі підлітки жартома "замінували" магазин
Фото: dnepr.info

У Дніпрі евакуювали понад 40 людей з магазину через повідомлення про "замінування". Про це повідомляє УНН.

Неповнолітні хлопці повідомили поліцію Дніпра про "замінування" двоповерхової будівлі магазину. Повідомлення виявилося жартом і батькам підлітків загрожує адміністративна відповідальність.

За інформацією пресслужби поліції Дніпра, 31 липня правоохоронці отримали повідомлення про замінування магазину на бульварі Слави у Соборному районі Дніпра. На місце виїхали поліцейські та вибухово-технічна служба.

З приміщення евакуювали близько 40 осіб. Під час обстеження 2-поверхової будівлі вибухових і небезпечних предметів не виявили.

Працівники поліції встановили осіб, які телефонували до поліції. Ними виявилися двоє підлітків віком 14 та 15 років. Наразі вирішується питання про притягнення батьків неповнолітніх до адміністративної відповідальності за ст. 184 (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року поліцію міста Дніпра повідомили, що на електронну адресу УСБУ в Дніпропетровській області надійшов лист про ймовірне виникнення вибухів у приміщеннях 12 шкіл. Пізніше в поліції оновили інформацію і повідомили про "мінування" ще двох шкіл. Після перевірки об'єктів вибухових і небезпечних предметів не виявили.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також