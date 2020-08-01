У Дніпрі підлітки жартома "замінували" магазин

У Дніпрі евакуювали понад 40 людей з магазину через повідомлення про "замінування". Про це повідомляє УНН.

Неповнолітні хлопці повідомили поліцію Дніпра про "замінування" двоповерхової будівлі магазину. Повідомлення виявилося жартом і батькам підлітків загрожує адміністративна відповідальність.

За інформацією пресслужби поліції Дніпра, 31 липня правоохоронці отримали повідомлення про замінування магазину на бульварі Слави у Соборному районі Дніпра. На місце виїхали поліцейські та вибухово-технічна служба.

З приміщення евакуювали близько 40 осіб. Під час обстеження 2-поверхової будівлі вибухових і небезпечних предметів не виявили.

Працівники поліції встановили осіб, які телефонували до поліції. Ними виявилися двоє підлітків віком 14 та 15 років. Наразі вирішується питання про притягнення батьків неповнолітніх до адміністративної відповідальності за ст. 184 (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.