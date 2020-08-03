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В Одеській області виявили рекордні 56,4 кг кокаїну з Еквадору

Кожен брикет мав своє фірмове маркування у вигляді літер та цифр, що вказує на певний наркосиндикат.

Фото: dpsu.gov.ua
У морському порі "Південний" днями затримали рекордно велику партії кокаїну з Еквадору. 54,6 кг наркотику знайшли в контейнері з бананами.

Кокаїн був розфасований у 47 брикетів та був схований у вентиляційних люках, повідомили на сайті Держприкордонслужби.

"Кожен брикет мав своє фірмове маркування у вигляді літер та цифр, що вказує на його приналежність до певного наркосиндикату. Орієнтовна вартість вилученого «елітного» наркотику, вагою 56,4 кг, на чорному ринку може сягати понад 200 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні. 

Відрито кримінальне провадження за ст. 305 КК України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів).

Фото: dpsu.gov.ua

Зазначається, що це не перше затримання важких наркотиків у таких обсягах. У лютому та в травні цього року в "Морському порту Південний" прикордонники Одеського загону вже затримували значні партії кокаїну.

Нагадаємо, що в лютому в контейнері, який прибув з Чилі з вантажем легкових машин, правоохоронці виявили 31 брикет кокаїну загальною вагою понад 30 кг. Кожен з пакунків був промаркований зображеннями персонажа з відомої гри "Монополія".

У травні наркотик знайшли в сховках в контейнері з еквадрськими бананами. Кокаїн було розфасовано у 45 брикетах. Кожен брикет із зображенням міньйона загорнули в свинець, щоб зменшити вірогідність виявлення їх з допомогою сканерів та службових собак. Вага брутто виявленого наркотику склала 53,4 кг. Зображення міньйона є знаком, який вказує на один з південноамериканських наркосиндикатів.

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