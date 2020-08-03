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Окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі у неділю

Бойових втрат і поранень у лавах ОС немає.

Окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі у неділю
Фото: EPA/UPG

За минулу добу, 2 серпня, проросійські збройні формування двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає, інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

"Минулої доби було здійснено два провокативних постріли зі сторони російсько-окупаційних військ. Спершу ворог здійснив один постріл з автоматичного станкового гранатомета поблизу населеного пункту Південне. А вже за 15 хвилин вчинив таку ж провокацію і неподалік Красногорівки", - йдеться в ранковому зведенні.

У штабі підкреслюють, що, "розуміючи справжні підступні наміри та провокативну тактику ворога", українські воїни на дії противника вогонь не відкривали.

Від початку поточної доби на ділянках відповідальності підрозділів ОС обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

Нагадаємо, що за тиждень "повного і всеосяжного режиму припинення вогню", який почав діяти з 27 липня, на Донбасі було зафіксовано 14 провокативних обстрілів з боку підтримуваних Росією збройних формувань. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

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