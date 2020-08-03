Фото: Lb.ua

У центрі Києва, на Майдані Незалежності, пройшла акція на підтримку Валентина Вигівського , засудженого в Росії до 11 років позбавлення волі "за шпигунство".

У заході "Літачки для Валентина Вигівського" в 37-й день народження українця взяли участь члени його родини, режисер, колишній політв'язень Олег Сенцов, а також герой України, експолонений Володимир Жемчугов та активісти. Про це повідомив кореспондент LB.ua.

"Валентин Вигівський - авіалюбитель, іще змалку цікавився літаками, їхньою будовою, як вони літають. Уся його кімната завжди була заставлена різними моделями літаків і завалена журналами з авіабудування. За цю його пристрасть Валентина російські служби обманом виманили у Сімферополь в 2014 році і, звинувативши в шпигунстві, винесли вирок 11 років перебування в колонії строго режиму в Кіровській обл.", - повідомили у Facebook організатори акції.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua Олег Сенцов виступає зі словами підтримки

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua Батьки Валентина Вигівського Петро та Валентина Вигівські

Фото: Lb.ua Колишній в'язень ЛНР Володимир Жемчугов (другий справа) на акції підтримки Валентина Вигівського

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Вигівського разом з іще кількома людьми затримали в Криму під час робочої поїздки. Понад рік його утримували в московському СІЗО "Лефортово".

У грудні 2015-го Московський обласний суд засудив його до 11 років позбавлення волі. Російська ФСБ заявляла, що українець залучав робітників російського оборонно-промислового комплексу до збору та передачі йому закритої технічної документації.

Детальніше про українського політв'язня читайте в матеріалі LB.ua "П'ять років ізоляції. Історія політв'язня Валентина Вигівського".