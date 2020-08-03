У Тернополі пасажири зупинили потяг з Херсона

Люди вчинили бунт у потязі, і начальник потяга, попри заборону, погодився висадити їх у Тернополі.

Пасажири, які їхали потягом з Херсона, домоглися зупинки на залізничній станції Тернопіль.

Про це на позачерговій сесії міської ради 3 серпня повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, пише місцеве видання terminovo.

"Там їхало 85 тернополян, їхали батьки з дітьми, хворими на ДЦП. Тільки коли тернополяни вчинили бунт, керівник потяга таки погодився зупинитися і висадити людей в Тернополі", - розповів Надал.

Він також зачитав повідомлення від жителів міста, які стали заручниками у потягу "Київ–Трускавець", зазначивши, що в мерії отримують "масу звернень" від людей.

"Саме зараз перебуваємо у потягу №49, на який "Укрзалізниця" нам продала квитки вчора уже після внесення Тернополя в червону зону. Про те, що потяг не зупинятиметься в Тернополі, дізналися від провідниці. Начальник потяга вибачився і запропонував виходити о першій ночі у Хмельницькому або о четвертій ранку у Львові. Нас таких заручників - 15 лише у вагоні. Чому нас як злочинців етапують заблокованими в потягу без права і можливості вийти в рідному місті", – озвучив мер Тернополя послання пасажирів з Тернополя.

Напередодні міський голова Тернополя висловив обурення з приводу рішення центральної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій включити Тернопіль у червону зону. Він звернувся до влади з вимогою повернути зупинку потягів далекого сполучення на станції Тернопіль, а також не зупиняти міжміське автобусне сполучення з обласним центром.

Відповідне рішення ухвалили й депутати на позачерговій сесії.

Із 1 серпня в Україні діють нові правила адаптивного карантину. Усі регіони поділили на чотири зони за рівнем епідеміологічної небезпеки. До червоної зони, крім Луцька та Тернополя, внесли також Кіцманський район Чернівецької області.

Проти такого рішення виступив радник мера Луцька, заявивши, що в місті не будуть зупиняти громадський транспорт. Мер Тернополя Сергій Надал вважає, що внесенням у червону зону "тернополян хочуть залякати".

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що поділ на карантинні зони не має політичного підтексту і відбувається в автоматичному режимі. Також він нагадав, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів про адаптивний карантин, місцева влада за необхідності може посилювати карантин, але не послаблювати.

Відмову Тернополя і Луцька посилювати карантин у МВС пояснили наближенням виборів. Заступник міністра Антон Геращенко пригрозив мерам міст відповідальністю "за кожного померлого".

Станом на 2 серпня у Тернополі 845 випадків заражень коронавірусом, 233 особи одужали, 2 тернополян померли від ковіду.