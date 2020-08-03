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Метеорологи назвали "найконтрастніші" дні липня в Києві

Найхолодніше було 8 липня, а найспекотніше - 29 липня.

Метеорологи назвали "найконтрастніші" дні липня в Києві
Фото: EPA/UPG

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря липня в Києві становила +21,9°С, що перевищило кліматичну норму на 2,6°С.

Про це повідомляють на сайті Обсерваторії.

Найхолодніше було 8 липня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +11,7°С, а найспекотніше – 29 липня, коли максимальна температура після полудня сягнула +32,7°С.

Загалом у липні було вісім днів з температурою повітря вище за 30°С.

Опадів у Києві випало лише 46,5 мм, що склало 53% кліматичної норми за місяць.

Нагадаємо, з початку року у столиці було встановлено 24 температурні рекорди.

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