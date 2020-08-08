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Бойовики на Донбасі за добу відкривали вогонь тричі

Біля населених пунктів Ужівка та Золоте-5 ворог проводив інженерні роботи всупереч домовленостей ТКГ.

Бойовики на Донбасі за добу відкривали вогонь тричі
Фото: uazmi.org

За минулу добу, 7 серпня, в зоні Операції Об’єднаних сил проросійські бойовики тричі порушили режим припинення вогню. Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

Окупанти здійснили неприцільні постріли зі стрілецької зброї біля Новолуганського. Ще по одному пострілу противник зробив з підствольного гранатомету неподалік Шумів, а з автоматичного станкового гранатомету – поблизу Травневого. 

Оскільки постріли були провокативними, то українські військові на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали.

Крім того, ще два порушення з боку противника зафіксували поблизу непідконтрольних українському уряду населених пунктів Ужівка та Золоте-5. На цих ділянках фронту ворог проводив інженерні роботи всупереч домовленостей, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Нагадаємо, 22 липня ТКГ домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня. Він полягає, зокрема, у забороні на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів; у забороні на ведення вогню, в тому числі снайперського.

Станом на 4 серпня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 251 порушення нового перемир’я на Донбасі.

За даними розвідки, за тиждень перемир’я Росія перекинула на Донбас 30 вантажівок зі зброєю та 10 одиниць бронетехніки.

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