​Офіс Омбудсмана виявив Telegram-бот, який поширює персональні дані військовослужбовців

Департамент у сфері захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у липні 2020 року виявив чат-бот у месенджері Telegram, в якому оприлюднено табличний файл з персональними даними військовослужбовців.

Про це повідомила пресслужба Офісу Омбудсмана.

Загалом список містить дані 6 907 військовослужбовців: їх ПІБ, номери військових частин та дати самовільного залишення військових частин.

"З метою оперативного припинення незаконного поширення персональних даних громадян України, що в умовах військової агресії з боку Російської Федерації також може завдати істотної шкоди обороноздатності держави, Секретаріатом Уповноваженого було направлено листи на адресу Служби безпеки та Національної поліції з метою вжиття відповідними органами заходів реагування в межах їхньої компетенції. Зокрема, було наголошено на необхідності невідкладного блокування Telegram-бота, який станом на сьогодні продовжує поширювати зазначений файл з персональними даними", - йдеться у повідомленні.

6 серпня підрозділ дізнання Солом’янського управління поліції ГУНП у м. Києві розпочав кримінальне провадження за частиною першою статті 182 КК (порушення недоторканності приватного життя).

Нагадаємо, раніше фахівці Національного координаційного центру кібербезпеки виявили в DarkNet опублікований перелік з майже 3 мільйонів сайтів, які використовують сервіс Cloudflare для захисту від DDoS і низки інших кібератак.